Partiler artık 24 yaş altına kapalı!

T24

35-45 yaş arası gitti



24 Ocak Cumartesi günü Beyoğlu’nun popüler gece kulüplerinden The Hall’de gerçekleşen “Insomnia vol:2 Saver Seventies” partisine, bir bira markasının sponsorluğunda gerçekleşmesinden ötürü 24 yaş sınırı getirildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Organizasyon yetkililerin katılımcıları etkinlik öncesi davetiye üzerinde ve Facebook sayfasında “07.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yönetmeliği gereği, bu etkinlik 24 yaş üzeri katılımcılar için uygundur” notuyla uyarmasına rağmen partiye katılmak isteyen sayısı yirmiyi aşkın genç etkinlik gecesi kapıdan çevrildi.Bir gece öncesi aynı mekânda gerçekleşen etkinliğe katılabilen 18-24 yaş arasındaki gençlerin içki markasının sponsorluğu sebebiyle içeri girilmesine izin verilmemesine tepki büyüktü. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girilmesinin ardından sosyal paylaşım sitelerinde “İçkime dokunma”, “AKP’ye inat bu gece içiyoruz” gibi mesajlarla tepkisini dile getiren gençler, ilk kez bir etkinliğin kapısında yasayla yüz yüze gelmiş oldular.“Bu kadar sıkı bir uygulamayla karşılaşmayı asla beklemezdik” diyen gençler her gece içeri girebildikleri mekâna yeni yasa gereği alınmayışını ‘yaşam biçimlerine ve özgürlüklerine müdahale’ olarak yorumladı.