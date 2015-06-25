Partiler #90larlaYÜZLEŞMEKiçin ne dedi?

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi'nin #90larlaYÜZLEŞMEKiçin sloganıyla yürüttüğü kampanya çerçevesinde, seçim öncesi AKP, CHP ve HDP’den milletvekili adaylarına 90’larla yüzleşmeye dair vaadler soruldu. Adayların sorulara verdikleri cevapları, taleplerive bu doğrultudaki 5 başlık altında değerlendirdi.

Merkez AKP adaylarına, "Zorla kaybetmeler, köy boşaltmalar ve faili meçhulleri", CHP adaylarına, "Ergenekon iddianamesinde adı geçen kimi sanıkların faili meçhul ve kayıplarla ilişkisi hakkında ne yapacaklarını" sordu. HDP adaylarına ise, yargılamalar başlığı altında; HDP’li vekillerin tamamına 14 farklı soru sordu .Bu başlık altındaki sorulara cevaben vekil adaylarının öne çıkardığı konular, "devlet görevlilerinin yargılanması önündeki yasal zırhların kaldırılması, zaman aşımının kaldırılması, sanıkların tutuklu yargılanması, insanlığa karşı suç tanımının bu dönemde işlenen suçlara uygulanmasını sağlayacak sağlam hukuki dayanağın oluşturulması" oldu.

Hangi Parti Ne Kadar Katıldı?

Kampanya'nın yürütüldüğü süre boyunca sorulara 3 partiden 9’ar milletvekili adayına sorular soruldu.

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, hakikatadalethafiza.org üzerinden yayınladığı makalede şunları kaydetti:

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) kampanyamıza katılmayı kabul eden 3 vekil adayı oldu: Yılmaz Ensaroğlu, Osman Can ve Mehmet Uçum. Bu üç aday sorularımıza yanıt verirken, Talip Küçükcan, Adnan Boynukara, Hüseyin Yayman, Erkan Kandemir, Markar Esayan ve Yasin Aktay seçim gündemi sebebiyle vakit ayıramadıklarını belirttiler.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP)kampanyaya katılmayı kabul eden 6 aday Sezgin Tanrıkulu, Zeynep Altıok, Efkan Bolaç, Mehmet Bekaroğlu, İlhan Cihaner, Necati Yılmaz oldu. Soru yönelttiğimiz Barış Yarkadaş, Musa Çam ve Levent Gök ise seçim çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle sorduğumuz sorulara cevap vermedi.

Halkların Demokratik Partisi ise kampanyamıza fire vermeden 9 vekil adayı ile katılmış oldu. Mithat Sancar, Rıdvan Turan, Ferhat Encü, Garo Paylan, Filiz Kerestecioğlu, Ayşe Acar Başaran, Pervin Buldan, Selma Irmak ve Ertuğrul Kürkçü‘ye yönelttiğimiz soruların tamamına yanıt aldık.

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