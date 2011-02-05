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Dünya

PARTİ LİDERLİĞİNİ KORUYOR KAHİRE (A.A)

05 Şubat 2011 21:56

-PARTİ LİDERLİĞİNİ KORUYOR KAHİRE (A.A) - 05.02.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in, Ulusal Demokratik Parti genel başkanlığı görevini koruduğu bildirildi.  Genel Sekreter ve onun başkanlığındaki 6 kişilik Yönetim Komitesi istifa ederken, resmi TV kanalı, haberlerinde, Hüsnü Mübarek'i Genel Başkan olarak belirtmeye devam ediyor.  Mübarek'in genel başkanlıktan ayrıldığı haberini ilk veren El Arabiya televizyonu da bu haberini geri çekti. -MISIR'DA BOŞ BİR KİLİSEYE BOMBA ATILDI Bu arada Mısır'ın kuzeyindeki Refah kasabasında boş durumdaki bir kiliseye bomba atıldı. Saldırganların, kilisenin dışında bulunan bir haçı da söktükleri, saldırıda yaralanan olmadığı bildirildi. Binada hafif hasar oluştuğu kaydedildi.  -OBAMA'NIN TEMSİLCİSİ: BARIŞÇIL ÇÖZÜM İŞARETLERİ BELİRDİ- ABD Başkanı Barack Obama'nın Mısır'daki krizle ilgili özel temsilcisi Frank Wisner, Mısır'daki protesto eylemleri nedeniyle şiddet olaylarının patlak vermesi riskinin hala bulunmasına karşın, barışçıl çözüm işaretlerinin belirdiğini söyledi.  Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen güvenlik konulu bir konferansa, Washington'dan video bağlantı ile katılan Wisner, "İlerleme kaydedilmesi şansı var. Gelişmeler hala kırılgan, ilk aşamalarında ve her şey kötüye de gidebilir. Fakat gidişat umut verici" dedi. Wisner, hala bir çok riskin mevcut olmasına karşın, çözüm yolunun açılmaya başladığını ifade etti.  

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