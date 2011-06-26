-PARTİ LİDERLERİNİN ORTAK ÖZELLİĞİ "EMEKLİLİĞİ" ANKARA (A.A) - 26.06.2011 - Birbirleriyle kıyasıya rekabet eden siyasi parti liderlerinin ortak bir özelliği bulunuyor. Sayıları 8.5 milyonu bulan emekliler arasında AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Ankara Şube Başkanlığı, liderlere birer mektup göndererek 30 Haziran Emekliler Günü'nü kutladı, taleplerini iletti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TÜED Ankara Şube Başkanı Recep Orhan ve Şube Başkan Yardımcısı Nadir Üşekçioğlu imzasıyla, Meclis'te temsil edilen AK Parti, CHP ve MHP liderlerine gönderilen mektupta, 3 liderin de ortak özelliğinin emeklilik olduğu vurgulandı. Mektupta, yıllarca, onurla ve gururla alınterlerini dökerek ülkeye hizmet eden emeklilerin, liderlerin, ülkenin birlik ve beraberliğinin bozulmaması için göstermiş olduğu ve bundan sonra gösterecekleri samimi gayretleri yürekten desteklediği vurgulandı. Emeklilerin zorlu yaşam mücadelesi içerisinde ayakta kalmaya çabalarken, işsiz evlatlarına ve hatta onların çocuklarına da sahip çıktıkları, akil ve tecrübeli insanlar olarak toplumda kaybedilmeye başlanan değerleri ayakta tutmaya gayret ettikleri belirtilen mektupta, emeklilerin bu şekilde ülkenin huzuruna ve gelişmesine katkıyı sürdürdüğü ifade edildi. Seçim meydanlarında yaşanan gerginliklerin artık bir tarafa bırakılmasının ve ülke insanının huzur ve mutluluğu için tarihin siyasilere yüklediği önemli misyonun yerine getirilmesinin beklendiğine yer verilen mektupta, şunlar kaydedildi: ''Seçim öncesi yaşananlardan akıllarımızda kalanların sadece bizleri mutlu edecek olan vaatler olmasını istiyoruz. Bunlardan birisi ve bizler için en önemlisi de intibak sorununun ortadan kaldırılması vaadidir. Bu vaat ne mutlu ki zatıaliniz de dahil olmak üzere, parlamentoya girmeye hak kazanan siyasi partilerimizin liderlerinin vaadi olarak defalarca deklare edilmiştir. Yine bizler için ne mutludur ki yeni anayasa söylemleriyle birlikte, üzerinde bu kadar geniş bir mutabakat sağlanan bir başka vaat de yoktur. Umuyor ve diliyoruz ki siz değerli liderlerimiz seçim öncesi kendiliğinden oluşmuş bu mutabakat çerçevesinde bir araya gelerek, yıllardır çözüm bekleyen bu sorunumuzu ortadan kaldırırlar. Çünkü bizim, oluşan bu konsensüsten başka bir çözüm alternatifimiz bulunmamaktadır. Sorun parlamentoda ve sadece sizlerin istek ve iradesiyle çözülebilecek bir sorundur.'' -''UMUTLUYUZ ÇÜNKÜ SİZ DE EMEKLİSİNİZ''- Mektupta, seçim öncesi meydanlarda ve televizyon ekranlarında, emeklilerin bu önemli sorununu gündeme getirilmesi ve çözüm yolunda en önemli adımın atılmasının sağlanması dolayısıyla siyasi parti liderlerine teşekkür edildi. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da birer emekli olduğuna dikkat çekilen mektupta, şu ifadelere yer verildi: ''Sorunun çözümü için bizleri umutlandıran bir başka boyut da zatıaliniz de dahil olmak üzere, parlamentoda temsil hakkı kazanan 3 liderimizin de bizlerden birileri olmaları, yani kutsal saydığımız emeklilik hakkını elde etmiş olmalarıdır. Bizi ancak bizden olanlar, yani sizler anlayabilirsiniz. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önderimiz Atatürk'ün emekliye ayrıldığı tarih olması hasebiyle her yıl kutladığımız, 30 Haziran Emekliler Gününüzü en içten duygularla kutluyor, zatıalinizi, bizlerin elinden tutmaya ve bizleri kucaklamaya çağırıyoruz. En derin sevgi ve saygılarımızla.''