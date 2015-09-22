Parti liderleri Almanya'yı ziyaret edecek



Türkiye'de 1 Kasım'da yapılacak erken seçim öncesinde parti liderleri Avrupa ülkelerini de ziyaret programına aldı. AKP, HDP ve CHP liderlerinin Avrupa'da ziyaret edecekleri ülkeler arasında en fazla sayıda Türk seçmenin yaşadığı Almanya da bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23-27 Eylül tarihleri arasında 6 ülkenin 10 kentinde Türk seçmenler ile buluşacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği Avrupa turunun ayrıntılarını açıkladı. Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin İsviçre’nin Bern kentinde başlayıp Avusturya’nın başkenti Viyana'da sona ereceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'nın Köln, Mannheim, Stuttgart, Frankfurt ve Münih gibi büyük kentlerinde seçmenler ile buluşması planlanıyor.

Öte yandan 7 Haziran seçimlerinden birinci parti olarak çıkan AKP'nin Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da Almanya'ya gelmesi bekleniyor. Davutoğlu'nun 3 Ekim tarihinde Düsseldorf'ta Türk seçmenlerle buluşacağı açıklandı. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin internet sitesinde, Başbakan Davutoğlu’nun 3 Ekim’de Almanya’da yaşayan Türklere hitap edeceği belirtildi.

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın seçim kampanyası programında da Almanya bulunuyor. Demirtaş 27 Eylül Pazar günü Hamburg'da seçmenlerle bir araya gelecek.

Erdoğan Strasbourg’a gelecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında da seçim öncesi bir Avrupa ziyareti yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Hasan Doğan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın 4 Ekim'de Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenecek olan "Milyonlarca Nefes Teröre Karşı Tek Ses" mitingine katılacağını açıkladı. Erdoğan, 7 Haziran seçimleri öncesinde Almanya'nın Karlsruhe kentinde seçmenlere seslenmişti.

Yurtdışında yaşayan Türk seçmenler 8 - 25 Ekim tarihleri arasında oy kullanabilecek. Avrupa'da Türk seçmenlerin yaklaşık olarak yarısı, yani 2 milyon 800 bin seçmen Almanya'da yaşıyor.

7 Haziran seçimlerinde Almanya'da oy kullanan seçmenlerin yüzde 53,7'si AKP, 17,5'i HDP, yaklaşık yüzde 16'sı CHP ve 9,7'si MHP'ye oy vermişti. Dünya genelinde yurtdışında yaşayan seçmenlerin seçime katılım oranı ise yüzde 36 olarak tespit edilmişti.