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Dünya

'Parti kapatma yasaları AB'ye uygun değil'

Venedik Komisyonu, "Türkiye'de parti kapatma ile ilgili yasaklar, Avrupa standartlarına uygun değil" dedi

16 Mart 2009 02:00

Avrupa Konseyi bünyesinde anayasa çalışmalarıyla ilgili faaliyet gösteren Venedik Komisyonu, Türkiye'de parti kapatma ile ilgili yasakların, Avrupa standartlarına uygun olmadığı uyarısında bulundu.

Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerdeki anayasaların, Avrupa Konseyi ilkelerine uygun olup olmadığı konusunda araştırmalarıyla tanınan komisyon, bugün Türkiye'de siyasi partilerin yasaklanmasıyla ilgili bir rapor yayımladı.

Raporda, Türkiye'de siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili yasal mevzuatın, Avrupa'daki uygulama ile kıyaslandığında, farklılıklarının bulunduğunun görüldüğü ifade edildi.

Türkiye'de Anayasa'daki siyasi partilerle ilgili 68. maddedeki kriterlerin hem AİHM hem de Venedik Komisyonu kriterlerinin dışına çıktığının ifade edildiği raporda, Türkiye'de partilerin yasaklanması ve kapatılmasıyla ilgili sürecin, "keyfiliğe açık ve demokratik kontrole daha az uygun olduğu" ifade edildi.

Rapordaki Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesine uygun olmadığı yorumu yapıldı.

Türkiye'de 2001 yılında yapılan anayasal düzenlemenin doğru yönde atılmış olumlu bir adım olarak görüldüğü ifade edilen raporda, bununla birlikte, bu konuda daha fazla reforma ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

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