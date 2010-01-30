'Parti kapatma standarlarını değiştirin'

T24 - Avrupa'dan Türkiye'deki parti kapatmalarla ilgili önemli mesajlar var. Bu kez Avrupa'nın parti kapatma standartlarını belirleyen Venedik Komisyonu'ndan mesaj geldi.





Komisyon Genel Sekreterliği'ni yürüten Thomas Markert, Türkiye'de parti kapatılması talebinin tek bir kişiye, yani başsavcıya bırakılmış olmasını eleştirdi.



Markert, Siyasi Partiler Yasası'nda reform için Ankara'nın kendileriyle diyalog kurmasını beklediklerini söyledi.





"Parti kapatmada Venedik Komisyonu kriterlerine uygunluk"



Avrupa Birliği yolculuğundaki Türkiye'de, ne zaman bir partinin kapatılması gündeme gelse, Ankara'nın karşısına işte bu ifade çıkıyor.



Türkiye'de parti kapatmalar konusunda tartışma yeniden ısınırken, Brüksel'den Venedik Komisyonu'nun başındaki isim gazetecilerle buluştu.



Komisyon Genel Sekreterliği'ni yürüten Thomas Merkart, Türkiye'de siyasi partilerin kapatılmasının sık sık gündeme gelmesinin endişe verici olduğunu vurguladı, "sistemi değiştirin" mesajı verdi.



Merkart, Parti kapatma talepleri için parlamentoyu adres gösterdi.



Genel Sekreter, "Türkiye'de, siyasi partilerin kapatılmasını sadece bir kişi, yani başsavcı talep edebiliyor. Avrupa'nın diğer ülkelerinde ise parti kapatmalarda parlamentonun onayı aranıyor. Bu uygulama çok daha iyi" diye konuştu.





Yükselen reform çağrıları...



Thomas Merkart, Brüksel'den yükselen reform çağrılarını da tekrarladı, özellikle siyasi partiler reformunda, kendileriyle temasa geçilmesini beklediklerini vurguladı.



Merkart, "Hükümetin yakın bir gelecekte, Siyasi Partiler Yasası reformuna dahil olmamız için bizimle diyaloğa girmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.





Anayasa reformu...



Venedik Komisyonu Genel Sekreter Vekili'ne göre, Türkiye'de hukuk sisteminde değişim için Anayasa reformu gerekli.



Merkart, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile Anayasa Mahkemesi'nin yapısında da reform çağrısında bulundu.



Meclis'in HSYK ve Anayasa Mahkemesi'ne üye seçebilmesi gerektiğini söyleyen Merkart, "Anayasa Mahkemesi diğer mahkemelere göre daha siyasidir. Bu yüzden meclisler, mahkemenin yapısında söz sahibi olmalıdır" dedi.



1990'da kurulan Venedik Komisyonu, Avrupa Komisyonu'nun Anayasa hukuku konusunda tavsiye organı niteliğinde. Komisyona, Türkiye de dahil olmak üzere 55 ülke üye.



Venedik Komisyonu'nun 1999'da belirlediği parti kapatmalara dair 7 kriter, Avrupa Birliği'nin bu konudaki standardını oluşturuyor.









