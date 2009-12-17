Parti kapatılmasını zorlaştıracak değişikliklere hazırız

T24-

Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan açılım değerlendirmesiyle ilgili bilgi veren İçişileri Bakanı Beşir Atalay demokratik açılım faaliyetlerine hız verileceğini söyledi. Meclis'te Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu ve İnsan Hakları Yasa Tasarısı'nın yasalaşması için çalışmaların süreceğini belirten Bakan Atalay, önümüzdeki hafta yapılacak üçlü mekanizma toplantısında da Kuzey Irak kökenli terör olaylarının engellenmesi için daha somut sonuçlar alınacağını kaydetti. Bakan Atalay siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıracak değişikliklere hazır olduklarını ancak bunun Meclis'te mutabakatla yapılması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, yaptığı basın toplantısına son günlerdeki sokak eylemlerine değinerek başladı. "Demokrasilerde şiddet hak arama yöntemi olarak kabul edilemez" diyen Bakan Atalay, "Yasadışı eylemlere karşı mücadelemiz sürecektir. Bu mücadele devlet olmanın gereğidir. Güvenliği sağlamak güvenli bir toplum hükümetlerin görevidir" diye konuştu. Eylemlerde çocukların kullanılmasına dikkat çeken Bakan Atalay, " Bu çocukların bir eline para diğerine taş verip sokağa salanların biliyoruzl. Güvenlik güçlerimiz azami hassasiyeti göstermektedir. Şiddete başvurunalar olay esnasında ve daha sonra yakalanmaktadır" dedi.



Bu olaylarda 1562 kişinin gözaltına alındığını 362 kişinin de tutuklandığını belirten Bakan Atalay, açılım süreciyle ilgili yapılacaklar konusunda da şu bilgileri verdi:



"Projenin amacı tetörü ve onun beslendiği zemini ortadan kaldırmaktadır. Terörü tasviye etmek için uğraşıyoruz. Amacımız odur. İkinci husus demokratik standardımızı yükseltmektir. Her görüşün her düşüncenin yaşadığı bir ortamı oluşturmak istiyoruz. Bu konuda kararlılığımız sürecektir.

Bunun için TBMM'de kısa ve orta vade oalarak çalışmalara hız verilecek. Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu, insan hakları yasa tasarısı Meclis'e gönderilmesi konusunda hız verilecek. Meclis gündeminde bulunan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın kurulması ve Bağımsız Kolluk Kuvvetleri Şikayet Komisyonu çalışmasına hız verilecek. Ayrıca terörle mücadelenin uluslararası mücadeleye ağırlık vereceğiz. Üçlü Mekanizma toplantısında sınır ötesi boyutuyla ilgili daha somut sonuçlar alınacak."



Açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Atalay, DTP'nin kapatılması sonrasında geçen pazar günü Ahmet Türk ile görüştüğünü, ancak görüşmede basına yansıdığı gibi şartlar ileri sürülmediğni belirterek, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim" dedi.



Bakan Atalay DTP'li milleveklillerinin istifalarıyla ilgili olarak da AKP'nin parti kapatmalara karşı olduğunu belirterek, istifalar konusunda Meclis'te yapılacak oylama için partinin değerlendirme yapacağını söylemekle yetindi.













