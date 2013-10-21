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Dünya

Parti başkanından 'fazla para harcadım' özrü

Danimarka'da Liberal Parti Başkaanı, 'Rio, Birleşik Arap Emirlikleri ve Seul'e first class seyahatlerime 770 bin kron harcadım. Bundan dolayı da üzüntümü belirtiyorum, olmaması gerekirdi' dedi

21 Ekim 2013 10:39

Danimarka'da, Liberal Parti Başkanı Lars Lökke Rasmussen, başkanı olduğu kuruluşun kasasından yaptığı harcamalar nedeniyle özür diledi.

Uluslararası kuruluş Global Green Growth Institute'ün (GGGI) başkanlığını yapan Danimarka Liberal Parti Başkanı Lars Lökke Rasmussen, lüks seyahatler için 15 ayda 1 milyondan fazla kron harcaması nedeniyle özür diledi.

GGGI'nin üst yöneticileri Howard Bamsey ve Robert Dowson ile Kopenhag'daki IDA Mödecenter'da 50'den fazla yerli ve yabancı basın mensubunun karşısına çıkan Rasmussen, beraberinde GGGI'nin kasasından yaptığı harcamaları gösteren 206 sayfalık bir dosyayı da getirerek dağıttı.

Çok pahalı seyahatler yaptığını kabul eden Rasmussen, "Rio, Birleşik Arap Emirlikleri ve Seul'e first class seyahatlerime 770 bin kron harcadım. Bundan dolayı da üzüntümü belirtiyorum, olmaması gerekirdi. Çok pahalıya seyahatler yaptım, first class seyahatlerime kişisel olarak yok diyebilmeliydim. Bir Asyalı saygısıyla halkımın ve kurumumdan özür diliyorum" diye konuştu.

Kızının geçen yaz Şikago ve Rio de Jenario'ya yaptığı ve başkanı olduğu örgütün kasasından karşılanan 27 bin kronluk seyahatlerine değinen Rasmussen, kızının giderlerinin karşılanmasının bilerek yapılmadığını, bu durumun, kendisi ile GGGI arasındaki yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ileri sürdü.

Bu arada Lars Lökke Rasmussen, eşinin Seul'e seyahat giderlerinin de GGGI tarafından karşılandığını açıklarken bunun örgütün kuralları çerçevesinde olduğunu söylemek istediğini ifade etti. Rasmussen, gazetecilerin görevinden istifa edip etmeyeceği yönündeki sorusu üzerine de istifa etmeyeceğini bundan sonra da partisinin başında Danimarka'daki seçimde başbakan olmak için çalışacağını sözlerine ekledi.

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