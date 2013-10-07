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Ekonomi

Part-time memurluk ve anneye maaş imkânı geliyor

Esnaftan memura, öğretmenden ev kadınına kadar pek çok kesimi yakından ilgilendirecek paket, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda tartışıldı

07 Ekim 2013 12:01

Hükümet, iş hayatını kökten düzenleyecek reform hazırladı. Memur part-time çalışabilecek. Anneye maaş müjdesi, küçük çocuğu olana evden iş imkânı geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kapsamlı paketin esnek-uzaktan çalışma ve kıdem tazminatı gibi konuları da içereceğini söyledi.

Sabah gazetesinde yer alan paketin ayrıntıları şöyle:

 

Kamuda 4 saatlik iş

 

Paket yasalaşırsa kamuda da yarı zamanlı çalışma yaygınlaştırılacak. Talebe göre isteyen günde 4 saatlik bir işte çalışabilecek. İş Yasası uzaktan çalışmaya da olanak tanıyacak şekilde düzenlenecek. Yeni göreve başlayan memurlar, ilk olarak Batı illerine atanacak. Tecrübe edindikten sonra Doğu'ya gidecek.

 

Şark görevine gönüllülük

 

Şark görevinin gönüllülük esasına göre işlemesi için adım atılacak. Bakanlıkların uyguladığı beş yıllık şark hizmetinin düşürülmesi hedefleniyor. Memur az gelişmiş illerde ve bölgelerde 3 yıl süreli zorunlu hizmet yapacak. Bunun hangi memurlar için geçerli olacağı yönetmelikle belirlenecek.İhtiyaç bulunan alan için görevlendirilecek memur hızlı bir şekilde gönderilecek.

 

Kreşlere teşvik

 

Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere kreş teşvikleri geliyor. Kamu kurumlarına kreş zorunluluğu getirilmesi de teşvik kapsamında.

 

Prime göre işsizlik parası

 

İşsizlik maaşı prime göre belirlenecek. Mevcut sistemde işsiz kalan eline brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçmiyor. Yeni sistem olursa işsizlik maaşı 1.500 TL'ye çıkacak.

 

Evlilik kredisi verilecek

 

Gençlerin evliliğe teşviki için faizsiz kredi verilmesi ve TOKİ'den öncelikli ev sahibi olmaları pakette yer alıyor. Evlenen çiftlere destek kıdem düzenlemesinde de yer alacak. İlk kez ev alanlar kıdem tazminatının yarısını, 15 yıllık süreyi doldurma zorunluluğuna bakılmadan isteyebilecek.

 

Taşeron işçisine müjde

 

Yaklaşık 1 milyonu aşkın taşeron işçisi ile 3 yıllık sürelerle sözleşme yapılarak, her yıl sözleşmesi yenilendiği için yaşanan hak kayıpları önleniyor. Bu kapsamdaki işçilerin ücretleri iyileştiriliyor. Devlet bu koşullarda çalışan işçinin garantörü olacak. İşçi ücretini alamadığı durumda devlet devreye girecek. Taşeron firmanın alacağından keserek, işçinin maaşını yatıracak. Kıdem sorunları son bulacak, yıllık izin kullanmalarının yolu açılacak.

 

Anneye maaş müjdesi

 

Doğum izni 16'dan 18 haftaya çıkıyor. Bebeği olan kadına yarı zamanlı çalışma izni geliyor. Kısmi çalışsa da maaşını tam alacak. Kadın memura ücretsiz izinde kolaylık sağlanacak. Çocuk yardımı artacak.

 

Evden çalışma imkânı

 

Çocuğu iki yaşına gelene kadar annelere evden veya kısmi süreli çalışma olanağı tanınacak. Kadınların "kademeli yükselme ve kıdem" dâhil tüm özlük hakları korunacak. Çocuğun kritik büyüme dönemini kapsayan esnek çalışma modelinin öğleden sonraki zamanı kapsaması planlanıyor. Sabah işe gelecek olan kadın, öğlene kadar çalışacak. Sonrasında evine gidebilecek. Ayrıca doğum izninden dönen kadın için işe alınma zorunluluğu getirilecek.

 

Özel bürolar

 

Özel istihdam büroları doğum iznine giden kadın çalışanın yerine eleman bulabilecek. Geçici işçinin sigortası ve ücreti istihdam bürosu tarafından ödenecek. İşveren de istihdam bürosuna ödeme yapacak. Bu bürolar, yarı zamanlı, ev hizmetleri, mevsimlik işçiler gibi konuları kayıt altına almak için aktif rol üstlenecek.

 

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