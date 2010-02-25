Parola soruşturmasında 1 astsubay tutuklandı

T24 - Askeri savcılığın yürüttüğü parola soruşturması kapsamında evi aranan Balıkesir Erdek Mayın Filo Komutanlığı'nda görevli Deniz Astsubay Çağrı Güler tutuklandı.





Gölcük Donanma Komutanlığı'ndan gelen askeri savcılar dün Deniz Astsubay Üstçavuş Çağrı Güler'in evinde arama yaptı. Polisin de eşlik ettiği aramada, evde bulunan bazı evrak ve CD'lere el konuldu.



Taraf'ın iddiası



Taraf gazetesinin haberine göre, Erdek Üs Komutanı Kıdemli Albay Bülent Keçeci'nin 25 Şubat 2010 tarihinde imzaladığı yönergeye göre, 22 Şubat 2010 için kararlaştırılan garnizon parolası "ADİ", işareti ise "BAŞBAKAN". Yani "Adi diye seslenecek nöbetçi ere, "Başbakan" cevabı verilecek.



Habere göre, "Adi/Başbakan" parola-işaret ikilisinin, bu akşamdan yarın sabaha dek kullanımını emeden yönerge, Erdek Mayın Filo Komutanı Tümamiral Atilla Kezek'in bilgisine de sunulmuş.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.