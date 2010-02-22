Parola: Adi Başbakan!

T24 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bugün Taraf gazetesinde yer alan "Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı'nda nöbet tutacak erlere, parola olarak 'Adi Başbakan' dedirtilecek" haberi üzerine soruşturma başlattı.



Taraf gazetesinin haberine göre, Erdek Üs Komutanı Kıdemli Albay Bülent Keçeci'nin 25 Şubat 2010 tarihinde imzaladığı yönergeye göre, 22 Şubat 2010 için kararlaştırılan garnizon parolası "ADİ", işareti ise "BAŞBAKAN". Yani "Adi diye seslenecek nöbetçi ere, "Başbakan" cevabı verilecek.



Habere göre, "Adi Başbakan" parola-işaret ikilisinin, bu akşamdan yarın sabaha dek kullanımını emreden yönerge, Erdek Mayın Filo Komutanı Tümamiral Atilla Kezek'in bilgisine de sunulmuş.





TSK: "Soruşturma başlatıldı"



Genelkurmay Başkanlığı, bugün bir gazetede yer alan "Parola" iddialarını içeren haberle ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgi notunda, "Bugün bir gazetede yer alan 'parola' konusundaki haberle ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

