Parmaklarında his kaybı yaşayan 16 işçi dava açtı, Toyota 'çekiliriz' dedi

Toyota fabrikasında çalışan bir işçi uzun çalışma saatlerinden dolayı parmaklarında oluşan his kaybı nedeniyle açtığı 150 bin liralık davayı kazandı. Benzer rahatsızlıktan şikayetçi 15 işçi daha mahkemeye başvurunca Japonya'dan gelen Toyota yetkilileri "Türkiye'ye yatırımları durdururuz" tehdidinde bulundu.

Toyota’da şimdi de çalışma koşullarıyla ilgili tartışma çıktı. Parmaklarında his kaybı yaşayan bir işçi tazminat kazanınca, 15 işçi daha mahkemeye gitti.

Hüseyin Özay'ın Star gazetesindeki haberine göre; kısa bir süre önce ‘işçilere inanç baskısı’ yaptığına ilişkin iddialar ile gündeme gelen Japon Toyota’nın başı bu kez de işçilerin açtığı tazminat davaları ile dertte. Şirketin üretim tesislerinde çalışan bir işçi, Toyota aleyhine açtığı davadan 150 bin liralık tazminat kazandı. Dava sonucunu örnek alan yaklaşık 15 işçi daha şirket aleyhine dava açtı. Bu gelişme üzerine, Japonya’dan şirket merkezinden bir heyet gelerek, duruma el koydu. Heyet Ankara’da da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile görüşerek, yatırımları dolaylı olarak durdurma tehdidinde bulundu.



His kaybına 150 bin lira



TBMM Dilekçe Komisyonu’nun işçilerden gelen şikayetler üzerine mercek altına aldığı Toyota, şimdi de tazminat krizi ile karşı karşıya kaldı. Toyota’daki tazminat krizine yol açan süreç, fabrikada uzun yıllar çalışan ve ‘montajda yay takma görevi’ olan bir işçinin, şirket aleyhine tazminat davası açması ile başladı. Mahkeme, işçinin parmağında ‘his kaybı’ olduğu yönünde sunulan raporları dikkate alarak, şirketin işçiye 150 bin lira tazminat ödemesini kararlaştırdı. Bu karar diğer Toyota çalışanlarına da örnek oldu. Kısa sürede, aynı konuda açılan davaların sayısı 15’i geçti. İşçilerin, şirketten talep ettiği tazminatların tutarları ise milyon dolarları geçti. Yaklaşık 15 işçinin açtığı davası, Toyota’nın merkezinde de büyük yankıya neden oldu. Şirket yönetimi, üst düzey yöneticilerden bir heyet oluşturarak Türkiye’ye gönderdi. Önce Türkiye’deki fabrikada incelemelerde bulunan heyet, ardından Ankara’ya adeta çıkartma yaptı.



Japonya’dan heyet geldi



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yöneticileri ile görüşen heyet, işçilerin meslek hastalığını gerekçe göstererek art arda açtığı davaların haksız olduğunu öne sürdüler. Heyet, işçilerin şikayetlerini giderecek nitelikte 2.5 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını bildirdiler. Heyetteki şirket yöneticileri, ayrılan tüm işçilerin tazminat davası açma riskinden duydukları endişeleri anlatarak, bu durumda Türkiye’deki yatırımlarını durduracaklarını bildirdiler. Bakanlık bürokratları da heyete, işçi sağlığına ilişkin mevzuatı anlatarak, bakanlık olarak üzerlerini düşeni yapacaklarını ifade ettiler. Heyetin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının ardından, bazı bakanlarla da görüşerek, tazminat davalarından duydukları endişeleri dile getirdikleri öğrenildi. Şirketin, halen konuya çözüm bulmanın yollarını aradığı bildirildi.



Mescit açıp iftar verdiler



Toyota'nın bir süre önce çalışanlarını dini sebeple işten çıkardığı iddiası gündeme gelmişti. İddialar TBMM Dilekçe Komisyonu’na işçilerden gelen şikayet mektupları üzerine ortaya çıkmıştı. Komisyon söz konusu şikayetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da konuyla ilgili olarak gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Yani bakanlık işçilerin ‘mali ve sosyal’ haklarla ilgili şikayetlerini değerlendirdi. Şikayetler arasında işçilerin ‘robot gibi’ çalıştırıldığı da yer aldı. İnanç örgürlüğü konusundaki haklar için ise savcılığın incelemesi devam ediyor. Öte yandan, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün de iddialarla ilgili olarak Toyota Başkanı Akio Toyoda’ya bir mektup yazmıştı. Toyota yönetimi, iddialarla ilgili olarak özür dilerken, şirketin Türkiye yönetimi de fabrikada 3 mescid açmış, geçtiğimiz günlerde de çalışanlara iftar daveti vermişti