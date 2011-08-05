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Dünya

PARMAK İZSİZLİĞİN NEDENİ GEN BULUNDU ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2011 16:04

-PARMAK İZSİZLİĞİN NEDENİ GEN BULUNDU ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Nadir bir genetik mutasyonun bazı kişilerin parmak izi olmadan doğmasına neden olduğu ortaya çıktı. İsviçreli bir kadının 2007'de havaalanında parmak izinin alınamaması nedeniyle zor anlar geçirmesine yol açan "kimliksizliği" araştıran bilimadamları, bu duruma genetik mutasyonun neden olduğu sonucuna vardı. İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesi ve İsviçre'deki Basel Üniversitesi Hastanesi'nden bilimadamları, "adermatoglifia" adı verilen "parmak izsizliğine" maruz kalan 5 ailenin bireylerini inceledi. Ailelerden birinin 3 kuşağının gen yapısını inceleyen bilimadamları, parmak izi olmayanların SMARCAD1 geninde mutasyon olduğunu gördü. Araştırma, "The American Journal of Human Genetics" dergisinde yayımlandı. Parmak uçlarında şifrelenen kimlikler olan parmak izleri tek yumurta ikizlerinde bile farklı. 

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