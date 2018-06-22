T24 LogoT24 Logo
Gündem

Parmak izi bırakmamak için sinekliği bile çalan şüpheli, tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da girdiği evden 2 bin lira ile 1 cep telefonu ve parmak izi bırakmamak için de sinekliği bile çalan Hakan K

22 Haziran 2018 19:39

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da girdiği evden 2 bin lira ile 1 cep telefonu ve parmak izi bırakmamak için de sinekliği bile çalan Hakan K. (23), tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan K., gece açık mutfak penceresinden girdiği evde, ailenin uyuduğu sırada 2 bin lira para ve 1 cep telefonu çaldı. Evde parmak izi bırakmak istemeyen şüpheli, ayrılırken, girdiği mutfak penceresindeki sinekliği de çalarak götürdü. İhbar üzerine çalışma başlatan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 10 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin Hakan K. olduğu tespit etti.
İlyasköy Mahallesi\'nde yakalanıp gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUNHakanOlayKazımkarabekir MahallesiEvdeSamsunEmniyet Müdürlüğü Hırsızlık BürosuMahallesiNöbetçiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24