-Parmağını verirsen kolunu isterler BRÜKSEL (A.A) - 29.11.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin limanlarını Kıbrıs Rum kesimi gemilerine neden açmadığını anlatırken, ''parmağını verirsen kolunu isterler'' sözünü hatırlattı. Düşünce kuruluşu Avrupa Politika Merkezi'nin Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'yla (TUSKON) ortaklaşa düzenlediği kahvaltılı toplantıda konuşan Bağış, önyargıları AB üyeliğinin önünde en büyük engel olarak gördüğünü belirtti. ''Bazı Avrupalı politikacıların gerçeklerin üzerine kalın bir perde çekerek ülkelerindeki seçim kampanyalarında Türkiye'nin AB üyelik arzusunu sömürdüğünü'' belirten Bağış, ''Üyeliğimizin önüne engeller koyarak reformları durduramazlar. Türkiye'de iç reformlar her zamankinden hızlı sürüyor'' dedi. Avrupa'da iş dünyasının Türkiye'nin önemini yeterince anlarken siyasetçilerin bunun gerisinde kaldığını ifade eden Bağış, ''Üyeliğimizle ilgili 'acaba' değil 'ne zaman' sorusu doğru. Bizim AB'ye ihtiyacımız azalıyor, onların bize ihtiyacı artıyor. Bir süre sonra aynı seviyede buluştuğumuzda üyelik gerçekleşecektir. Çünkü uluslararası ilişkilerde duygusallığa yer yok'' şeklinde konuştu. Bağış, ''Stratejik konumumuz, genç nüfusumuz nedeniyle AB bize kolaylık tanısın demiyoruz ama ilave yük altına girmeyi de istemeyiz'' dedi. Egemen Bağış, vize sorununun çözümünde sadece haklı olmanın yetmediğini, güçlü olmak da gerektiğini belirterek, ''Kişi başına düşen gelir 3 bin dolarken AB vize meselesini konuşmak dahi istemiyordu. Kişi başına gelir 10 bin doları aşınca 'kolaylaştıralım, ücretleri indirelim' demeye başladılar. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023'te hedeflediğimiz şekilde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girdiğimizde, kişi başına gelir 25 bin dolar olunca ve ihracatımız 500 milyar doları aşınca sorun kalmaz. Ekonomik büyümemiz bu şekilde devam ederse vize sorunu çözülmüş olacaktır'' diye konuştu. Bağış, Türkiye'nin limanlarını neden açmadığını, bunun riskinin ne olduğu şeklindeki ısrarlı sorular üzerine, 'Türkçe'de 'parmağını verirsen kolunu isterler' şeklinde bir deyiş vardır. Türkiye limanlarını açmaya hazır. AB'nin KKTC'ye verdiği izolasyonları kaldırma taahhüdünü yerine getirmesi halinde açacağımızı söyledik. Bugün dünyada birçok ülke Tayvan'ı tanımıyor ama onlarla ticaret yapıyor'' ifadesini kullandı. AB Bakanı Bağış, ''Ben Kıbrıslı olsam Türkiye'nin AB üyeliği için Türk Başmüzakereci'den daha çok çalışırdım. Çünkü bu onlar için en ucuz sigortadır'' şeklinde konuştu.