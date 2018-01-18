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Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 17 yaşındaki Osman Zengin'in parmağına sıkışan metal yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

18 Ocak 2018 12:39

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde 17 yaşındaki Osman Zengin\'in parmağına sıkışan metal yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
İlçeye bağlı Damlacık köyünde oturan Osman Zengin, sağ el yüzük parmağına metal yüzük taktı. Bir süre sonra yüzüğü çıkarmaya çalışan Zengin, başarılı olamayınca ailesinden yardım istedi. Yakınları tarafından Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürülen Zengin\'in parmağındaki yüzük burada da çıkarılamadı. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne yönlendirilen Zengin\'in parmağında sıkışan metal yüzük, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kesilerek çıkarıldı. Parmağı moraran genç, itfaiye erlerine teşekkür etti.

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