Parlamenterlerin yargılanamadığı Rusya'da yeni yasa teklifi: Devlet başkanları ömür boyu senatörlük yapsın

T24 Dış haberler

Rusya'da yasama organında görüşülen yeni bir reform tasarısı, Rusya devlet başkanlığı yapmış kişilerin görev sürelerinin dolmasının ardından da süresiz olarak senatör ilan edilmesini öngörüyor. Bu reform gerçekleşirse eski devlet başkanları ömürlerinin geri kalanında senatörlük görevi yapacakları için dokunulmazlıkları olacak ve yargılanamayacaklar.

Reform tasarısı Putin'in geçen ay Rusya'nın siyasi sisteminde büyük değişimler yapılmasını teklif etmesinin ardından gündeme geldi ve bir hükûmet komisyonu tarafından hazırlandı. Putin'in beraberinde kabinesini değiştirme kararını getiren tekliflerinin devlet başkanlığının gücünü azaltmayı hedeflediği düşünülüyordu. Birçok uzman, Putin'in görev süresinin dolacağı 2024 sonrası da etkili olmanın yollarını aradığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Reform teklifi ile ilgili konuşan Pavel Kıraşeninkov, devlet başkanlarının görev süreleri dolduktan veya istifa ettikten sonra senatörlük yapmalarının planlandığını söyledi.

Rusya yasalarına göre parlamentonun alt ve üst meclislerinde görev yapan yasamacılar yargılanamıyor.