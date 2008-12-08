Parlayan yıldız Selçuk

SEZON MAÇ GOL 2003-2004 25 1 2004-2005 17 - 2005-2006 17 1 2006-2007 6 1 2007-2008 22 2 2008-2009 11 3 TOPLAM 98 8

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Selçuk Şahin, 2008-2009 sezonunda geride kalan haftalarda takımının en önemli oyuncularından birisi oldu.Teknik Direktör Luis Aragones'in son 10 lig maçında ilk 11'lerde yer verdiği Selçuk ortaya koyduğu performansla, teknik heyetin ve taraftarın güvenini de kazandı.Selçuk, İspanya'ya transferi sarı-lacivertli ekip için büyük kayıp olarak değerlendirilen Aurelio'nun boşluğunu Maldonado ve Josico ile doldurma düşüncelerine rağmen, ilerleyen haftalarda ortaya koyduğu performansıyla bu iki futbolcudan bir adım öne geçti.Aragones, sarı-lacivertli ekibe geçen sezon transfer edilen Maldonado'yu özellikle son dönemde mecbur kalmadıkça kadroya almazken, Josico da Selçuk'un ardından ikinci tercih durumuna geldi.Sezonun geride kalan bölümünde lig maçlarında 3 gole imza atan Selçuk, Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde kaydettiği kritik gollerle galibiyetlerde önemli bir paya sahip oldu.Sarı-lacivertli futbolcunun Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda MTK Budapeşte'yi İstanbul'da 2-0 yendikleri ilk maçta da bir golü bulunuyor.Sezonun ilk iki haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Selçuk, 3. hafta yedekler arasında yer alıp sezonu, 4. haftadaki Gençlerbirliği maçında ikinci yarıda oyuna girerek açtı. Selçuk 5. hafta Sivasspor karşılaşmasından itibaren de 14. haftaya kadar ilk 11'lerin değişmez ismi oldu.Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı 10 Avrupa kupası mücadelesinin 8'inde de forma giydi.Fenerbahçe'de 6. sezonunu geçiren Selçuk Şahin, maç sayısı konusunda 100'ler kulübüne girmeye hazırlanıyor.Sarı-lacivertli formayı toplam 98 lig maçında giyen Selçuk, sezonun ilk yarısının son iki haftasında da forma giymesi durumunda Fenerbahçe kariyerinde dalya yapacak.Selçuk'un Fenerbahçe'de oynadığı lig maçların sayıları ve attığı goller şöyle: