-PARLAMENTOYA SALDIRI KANLI BİTTİ MOSKOVA (A.A) - 19.10.2010 - Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov, bu sabah parlamentoya saldıranların tamamının öldürüldüğünü söyledi. Kadirov, parlamento binasına 3 kişi tarafından düzenlenen saldırıda 2 polisin ve parlamento hizmetlisinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kadirov, bizzat kendisi tarafından yönetilen güvenlik güçlerinin operasyonunun 15-20 dakika kadar sürdüğünü ve saldırganların üçünün de öldürüldüğünü ifade etti. Rusya Federal Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamadaysa parlamentoya saldıranların 4 kişi olduğu, 4'ünün de düzenlenen özel operasyon sonucu öldürüldüğü, saldırıda 2 polisin de hayatını kaybettiği ve en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Rus haber ajansı RIA Novosti, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup saldırganın, bu sabah parlamento binasının girişine patlayıcı madde yerleştirdiğini, aynı anda 2 saldırganın da bina içine girerek polisle çatıştığını duyurmuştu. Saldırganlardan birinin intihar eylemcisi olduğu belirtilmişti. İnterfaks haber ajansı da parlamento binasına düzenlenen saldırıda Meclis Başkanı Dukuvah Abdurahmanov'un odasından silah sesleri geldiğini, güvenlik güçlerinin Abdurahmanov'u binadan yara almadan çıkarmayı başardığını aktardı. Parlamentoya yönelik saldırının şokunu atlatamayan Çeçenistan'da, bu defa da Tarım Bakanlığına saldırı düzenlendiği haberi gelmişti. -RUSYA İÇİŞLERİ BAKANI BÖLGEDE- Bu arada Kafkasya bölgesinde incelemelerde bulunan Rusya İçişleri Bakanı Raşid Nurgaliyev, Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye giderek yetkililerden saldırılarla ilgili bilgi aldı. Nurgaliyev'in, Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov ile yaptığı acil durum toplantısında, Çeçenistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu. Grozni'nin kent merkezi olaylar nedeniyle güvenlik çemberi altına alındı.