Parlamentolar Arası Birlik, tutuklu vekiller için Türkiye’ye geliyor

Parlamentolar Arası Birlik (IPU), tutuklu bulunan HDP’li vekillerle görüşmek üzere Türkiye’ye bir heyet gönderecek.

Evrensel'de yer alan habere göre, tüm dünyadaki ulusal parlamentoları bünyesinde bulunduran Parlamentolar Arası Birlik (IPU) HDP tutuklu milletvekilleri ve eş genel başkanlarıyla görüşmek üzere Türkiye’ye bir heyet göndereceğini açıkladı.

Merkezi Cenevre’de bulunan IPU açıklamasında, Parlamenterler İnsan Hakları Komitesi’nin ocak ayında yapılan toplantısında, 16 ülkeden 227 parlamenterin yaşadığı sorunların tartışıldığı ve bunların 100’den fazlasının Türkiye, Nikaragua ve Malezya’da olduğu kaydedildi.

Türkiye’de 55’i HDP milletvekili olmak üzere 60’a yakın milletvekilinin durumunun incelendiği belirtilen açıklamada, mayıs ayında dokunulmazlıkları kaldırılan vekillere yönelik 500’ü aşkın ‘terörizm’ ve benzeri suçlamaların olduğu hatırlatıldı.

Cezaevlerinde tutulan HDP milletvekillerinin durumuna dikkat çekilen açıklamada, IPU Parlamenterler İnsan Hakları Komitesi’nin bu tutukluluk hallerinden duyduğu derin kaygı ifade edildi. Komite’nin ‘Türk hukukunun uygulanarak’ milletvekillerinin derhal serbest bırakılmasını talep ettiği belirtilen açıklamada, Türk makamlarının tutuklamalara gerekçe gösterilen somut kanıtları sunması istendi.

IPU, açıklamasında komitenin tutuklu parlamenterler ile istişarelerde bulunmak da dahil, durumu daha iyi anlamak üzere Türkiye'ye bir heyet göndermeye karar verdiğini belirtti.