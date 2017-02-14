T24 LogoT24 Logo
Gündem

Parlamentolar Arası Birlik, tutuklu vekiller için Türkiye’ye geliyor

IPU tarafından yayınlanan açıklamada, başta HDP milletvekilleri olmak üzere parlamenterlere yönelik susturma çabalarından kaygı duyulduğu vurgulandı

14 Şubat 2017 19:20

Parlamentolar Arası Birlik (IPU), tutuklu bulunan HDP’li vekillerle görüşmek üzere Türkiye’ye bir heyet gönderecek.

Evrensel'de yer alan habere göre, tüm dünyadaki ulusal parlamentoları bünyesinde bulunduran Parlamentolar Arası Birlik (IPU) HDP tutuklu milletvekilleri ve eş genel başkanlarıyla görüşmek üzere Türkiye’ye bir heyet göndereceğini açıkladı.

Merkezi Cenevre’de bulunan IPU açıklamasında, Parlamenterler İnsan Hakları Komitesi’nin ocak ayında yapılan toplantısında, 16 ülkeden 227 parlamenterin yaşadığı sorunların tartışıldığı ve bunların 100’den fazlasının Türkiye, Nikaragua ve Malezya’da olduğu kaydedildi.

Türkiye’de 55’i HDP milletvekili olmak üzere 60’a yakın milletvekilinin durumunun incelendiği belirtilen açıklamada, mayıs ayında dokunulmazlıkları kaldırılan vekillere yönelik 500’ü aşkın ‘terörizm’ ve benzeri suçlamaların olduğu hatırlatıldı. 

Cezaevlerinde tutulan HDP milletvekillerinin durumuna dikkat çekilen açıklamada, IPU Parlamenterler İnsan Hakları Komitesi’nin bu tutukluluk hallerinden duyduğu derin kaygı ifade edildi. Komite’nin ‘Türk hukukunun uygulanarak’ milletvekillerinin derhal serbest bırakılmasını talep ettiği belirtilen açıklamada, Türk makamlarının tutuklamalara gerekçe gösterilen somut kanıtları sunması istendi.

IPU, açıklamasında komitenin tutuklu parlamenterler ile istişarelerde bulunmak da dahil, durumu daha iyi anlamak üzere Türkiye'ye bir heyet göndermeye karar verdiğini belirtti. 

ETİKETLER

ipuhdpheyettürkiyeParlamentolar Arası Birlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24