T24 LogoT24 Logo
Dünya

Parlamentoda 'gıdaklama' kadın vekili kızdırdı

Gıdaklama sesi Fransız argosunda kadınları ima ettiği yani, 'piliç', 'manita' gibi cinsiyet ayrımcılığını ifade eden anlamlar taşıdığı için tepki çekiyor

11 Ekim 2013 17:15

Fransa Meclisi'nde milletvekili Veronique Massonneau konuşurken tavuk sesi çıkarıp gıdaklayarak tacizde bulunan Claude Bartolone skandal yarattı.

BBC'nin haberine göre, Yeşiller Partisi üyesi kadın milletvekili Veronique Massonneau, yeni emeklilik yasa tasarısı üzerine görüşlerini açıklarken, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi UMP'den Philippe Le Ray, kadın verilin görüşleriyle alay ederek gıdaklama sesleri çıkarmaya başladı.

UMP vekilinin kendisini taciz etmesini bir süre duymazdan gelen kadın vekil daha sonra tepki göstererek “Yeter! Ben tavuk değilim" diye tepki göstererek toplantı salonunu terk etti.

Fransa Meclis Başkanı Claude Bartolone, UMP'li erkek vekilin davranışının kabul edilemez olduğunu belirterek, vekile dörtte bir maaş cezası verileceğini açıkladı.

 

ETİKETLER

fransaparlamentokadın vekilgıdaklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24