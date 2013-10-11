Parlamentoda 'gıdaklama' kadın vekili kızdırdı

Fransa Meclisi'nde milletvekili Veronique Massonneau konuşurken tavuk sesi çıkarıp gıdaklayarak tacizde bulunan Claude Bartolone skandal yarattı.

BBC'nin haberine göre, Yeşiller Partisi üyesi kadın milletvekili Veronique Massonneau, yeni emeklilik yasa tasarısı üzerine görüşlerini açıklarken, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi UMP'den Philippe Le Ray, kadın verilin görüşleriyle alay ederek gıdaklama sesleri çıkarmaya başladı.

UMP vekilinin kendisini taciz etmesini bir süre duymazdan gelen kadın vekil daha sonra tepki göstererek “Yeter! Ben tavuk değilim" diye tepki göstererek toplantı salonunu terk etti.

Fransa Meclis Başkanı Claude Bartolone, UMP'li erkek vekilin davranışının kabul edilemez olduğunu belirterek, vekile dörtte bir maaş cezası verileceğini açıkladı.