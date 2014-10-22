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Dünya
Deutsche Welle

Parlamento önünde silahlı saldırı

Kanada'da parlamento binası karşısında nöbet tutan bir asker vuruldu. Polis saldırganı arıyor.

22 Ekim 2014 21:21

Ottawa'daki parlamento binası önünde
bulunan Ulusal Savaş Anıtı'nda nöbet tutan bir asker silahlı
bir saldırgan tarafından vuruldu.
Görgü tanıkları, saldırganın parlamento binasına doğru
kaçtığını söyledi ancak bina saldırı sonrası
hemen kapatılmıştı. Polisin çevredeki hükümet binaları arasında saldırganı aradığı belirtildi. Bu arada
çevrede çok sayıda silah sesi duyulduğu kaydedildi.
Kanada Başbakanı Stephen Harper'ın ise güvenli bir şekilde parlamento binasını terk ettiği bildirildi.
Kanada'da geçen gün de Quebec'te cihatçı
olduğu belirtilen bir saldırgan iki askerin üzerine araba
sürmüş, olayda askerlerden biri hayatını kaybetmişti..

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KanadaUlusal Savaş AnıtıBaşbakanı Stephen HarperQuebecDeutsche Welle Türkçe dpa/AP BS/ÇA

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