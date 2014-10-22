Parlamento önünde silahlı saldırı

Ottawa'daki parlamento binası önünde

bulunan Ulusal Savaş Anıtı'nda nöbet tutan bir asker silahlı

bir saldırgan tarafından vuruldu.

Görgü tanıkları, saldırganın parlamento binasına doğru

kaçtığını söyledi ancak bina saldırı sonrası

hemen kapatılmıştı. Polisin çevredeki hükümet binaları arasında saldırganı aradığı belirtildi. Bu arada

çevrede çok sayıda silah sesi duyulduğu kaydedildi.

Kanada Başbakanı Stephen Harper'ın ise güvenli bir şekilde parlamento binasını terk ettiği bildirildi.

Kanada'da geçen gün de Quebec'te cihatçı

olduğu belirtilen bir saldırgan iki askerin üzerine araba

sürmüş, olayda askerlerden biri hayatını kaybetmişti..

