Parlamento önünde silahlı saldırı

Ottawa'daki parlamento binası önünde
bulunan Ulusal Savaş Anıtı'nda nöbet tutan bir asker silahlı
bir saldırgan tarafından vuruldu.
Görgü tanıkları, saldırganın parlamento binasına doğru
kaçtığını söyledi ancak bina saldırı sonrası
hemen kapatılmıştı. Polisin çevredeki hükümet binaları arasında saldırganı aradığı belirtildi. Bu arada
çevrede çok sayıda silah sesi duyulduğu kaydedildi.
Kanada Başbakanı Stephen Harper'ın ise güvenli bir şekilde parlamento binasını terk ettiği bildirildi.
Kanada'da geçen gün de Quebec'te cihatçı
olduğu belirtilen bir saldırgan iki askerin üzerine araba
sürmüş, olayda askerlerden biri hayatını kaybetmişti..