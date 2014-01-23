Parlamento olağanüstü toplanacak



Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, gelecek hafta yapılması planlanan meclis olağanüstü toplantısında muhalefetin hükümetin istifası talebinin de görüşüleceği belirtildi.

Ukrayna'da hükümet ve muhalefet arasında uzlaşma sağlamak için girişimler devam ediyor. Hükümet karşıtı protestocular hükümet ve muhalefet arasında yapılacak bugünkü görüşmeler süresince akşam 19:00'a kadar şiddet eylemlerine başvurmayacaklarını açıklamıştı.

AB temsilcileri Ukrayna yolunda

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in yaptığı telefon görüşmesinin ardından, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle’nin yarın Kiev’e gideceği duyuruldu. AB Komisyonu sözcüsü, Stefen Füle'nin ziyaretini önümüzdeki hafta da AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’ın izleyeceğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç her iki AB temsilcisinin de hükümet ve muhalefet arasında devam eden görüşmelere katılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yanukoviç, Barroso'ya Ukrayna'da olağanüstü hal ilan etmek gibi bir gayelerinin olmadığının da garantisini verdi.

Öncelik diyalogda

Görüşmede, Ukrayna'da istikrarın yeniden tesis edilememesinin AB ve Ukrayna ilişkilerine “olası etkileri” konusunun da konuşulduğu belirtildi. Komisyon sözcüsü, ancak Komisyon'un öncelikle konunun diyalog yoluyla çözülmesi için “her türlü imkânı deneyeceğini” kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Alman hükümetinin Ukrayna'daki son durum nedeniyle büyük endişe duyduğunu belirtti. Merkel, “Ukrayna hükümetinden demokratik özgürlükleri, özellikle de barışçıl protesto düzenleme hakkını güvence altına almasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. Almanya Başbakanı, Almanya’nın da şu an için Ukrayna'ya yönelik bir yaptırım planlamadığını kaydetti.