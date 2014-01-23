T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Parlamento olağanüstü toplanacak

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Ukrayna Parlamentosu'nun olağanüstü toplanmasını talep etti.

23 Ocak 2014 18:22


Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, gelecek hafta yapılması planlanan meclis olağanüstü toplantısında muhalefetin hükümetin istifası talebinin de görüşüleceği belirtildi.

Ukrayna'da hükümet ve muhalefet arasında uzlaşma sağlamak için girişimler devam ediyor. Hükümet karşıtı protestocular hükümet ve muhalefet arasında yapılacak bugünkü görüşmeler süresince akşam 19:00'a kadar şiddet eylemlerine başvurmayacaklarını açıklamıştı.

AB temsilcileri Ukrayna yolunda

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in yaptığı telefon görüşmesinin ardından, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle’nin yarın Kiev’e gideceği duyuruldu. AB Komisyonu sözcüsü, Stefen Füle'nin ziyaretini önümüzdeki hafta da AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’ın izleyeceğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç her iki AB temsilcisinin de hükümet ve muhalefet arasında devam eden görüşmelere katılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yanukoviç, Barroso'ya Ukrayna'da olağanüstü hal ilan etmek gibi bir gayelerinin olmadığının da garantisini verdi.

Öncelik diyalogda

Görüşmede, Ukrayna'da istikrarın yeniden tesis edilememesinin AB ve Ukrayna ilişkilerine “olası etkileri” konusunun da konuşulduğu belirtildi. Komisyon sözcüsü, ancak Komisyon'un öncelikle konunun diyalog yoluyla çözülmesi için “her türlü imkânı deneyeceğini” kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Alman hükümetinin Ukrayna'daki son durum nedeniyle büyük endişe duyduğunu belirtti. Merkel, “Ukrayna hükümetinden demokratik özgürlükleri, özellikle de barışçıl protesto düzenleme hakkını güvence altına almasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. Almanya Başbakanı, Almanya’nın da şu an için Ukrayna'ya yönelik bir yaptırım planlamadığını kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç Ukrayna ParlamentosuUkrayna Devlet BaşkanlığıUkraynaBirliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel BarrosoUkrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç KomisyonuStefan FüleKievKomisyonuStefen Füle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24