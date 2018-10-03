Parlamento çalışmalarını izleyen gazetecilere engel, Meclis gündeminde

TBMM’de yeni dönemde gazetecilere yeni yasaklar getirilmesi sonrası CHP konuyu Meclis’e taşıdı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, parlamento muhabirleri başta olmak üzere, sarı basın kartına sahip gazetecilerin araçlarının Meclis içerisine alınmadığı ve ayrıca daha önce yemek yiyebildikleri üyeler lokantasına girişlerinin engellendiği bilgisinin tarafına iletildiğini belirterek, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “Meclisimiz, halkın meclisidir. Bütün bir ülkeyi temsil eden milletvekillerine, hem vatandaşların hem de gazetecilerin ulaşmasını önlemek en başta Millet Meclisinin ruhuna aykırılık teşkil etmektedir” dedi.

Bütün demokratik ve çağdaş ülkelerde gazetecilerin parlamento binalarında özgürce hareket edebilmekte ve halkın çıkarlarını ve kamuoyunu ilgilendiren konularda yaşadıkları topluma bilgi aktarabilmekte olduğunu vurgulayan Antmen “Gazetecileri engellemek demek; halkın haber alma özgürlüğüne de engel olmak demektir. Anayasamızın 28. Maddesi’nde de belirtildiği üzere; basın hürdür ve sansür edilemez. Basın Kanununun 3. Maddesi de ‘Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir’ demektedir” ifadelerini kullandı.

Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

– Meclis içerisinde görev yapan parlamento muhabirleri başta olmak üzere; sarı basın kartına sahip gazetecilerin TBMM’ye girişlerinde neden zorluk çıkartılmakta ve araçlarını neden dışarıya park etmeleri istenmektedir?

– Araçlarının Meclis içerisinde alınmaması nedeniyle; yanlarında kamera, tripod, fotoğraf makinası başta olmak üzere habercilik araç gereçleriyle hareket etmek, yürümek zorunda kalan gazetecilerin bu şekilde hareket etmek zorunda bırakılmalarını doğru buluyor musunuz?

– Gazetecilerin üyeler lokantasına alınmamalarının gerekçesi nedir? Gazetecilerin yemek ihtiyaçları başta olmak üzere; parlamenterlerle biraraya gelebildikleri bir yer olan lokantaya neden gazeteciler alınmamaktadır?

–Halkın haber alma özgürlüğü çerçevesinde davranan, binbir zorlukla, baskıyla her türlü şartta görev yapan gazetecilerin işlerini kolaylaştırmak, objektif gazetecilik yapabilmelerinin önünü açmak ve topluma Meclis’in çalışmalarını sağlıklı şekilde aktarmaları adına bahsi geçen engel ve yasakları kaldıracak mısınız