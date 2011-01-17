-PARLAMENTO BİNASI ÖNÜNDE KENDİNİ YAKTI ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Mısır'da bir gencin, parlamento binası önününde kendisini yaktığı bildirildi. El Cezire televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde, görgü tanıklarına dayanarak, Mısır parlamento binası önününde bir gencin kendisini yaktığı duyuruldu. Dün de Cezayir'de işsiz bir adam protesto için kendisini yakmıştı. Tunus'ta da, devlet başkanının ülkeyi terk etmesiyle sonuçlanan ayaklanmalar, diplomalı bir seyyar satıcının kendisini yakarak ölmesiyle başlamıştı.