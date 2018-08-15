Parlamento bariyerlerine çarpan sürücü terör şüphesiyle tutuklandı

Celal Sönmez / Londra, 13 Ağustos (DHA) - Londra’da parlamento binasının bariyerlerine çarpan sürücü terör şüphesiyle tutuklandı.

Şüphelinin Sudan asıllı 29 yaşındaki Salih Kater olduğu ve Birleşik Krallık vatandaşı olarak Birmingham’da yaşadığı belirtildi.

Güvenlik güçleri kendileriyle işbirliği yapmayan şüphelinin kimliğinin belirlenemediğini söylemişti. Öte yandan İngiliz The Guardian şüphelinin Sudan asıllı Salih Kater olduğunu yazdı.

Şüpheli aracıyla Salı günü sabah saatlerinde önce bisikletli ve yayaların üzerine sürerek üç kişinin yaralanmasına sebep olmuş sonrasında parlamento binasının St. Margaret Caddesi’ndeki bariyerlerine çarparak durmuştu.