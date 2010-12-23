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Dünya

PARLAMENTO BALKONUNDAN ATLADI BÜKREŞ (A.A)

23 Aralık 2010 19:16

-PARLAMENTO BALKONUNDAN ATLADI BÜKREŞ (A.A) - 23.12.2010 - Romanya parlamentosu, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) desteklediği maaş-ücret politikası üzerine yapılan gensoru oturumunu, hükümetin kemer sıkma politikasını protesto etmek isteyen bir devlet televizyonu çalışanının parlamentonun balkonundan atlaması üzerine durdurdu. Ardından yapılan güvenoylamasında Emil Boc hükümeti iktidara gelmesinden beri beşinci kez gensoru atlatmış oldu. Romanya Başbakanı Emil Boc'un konuşmaya başladığı sırada ismi açıklanmayan kişinin düştüğü yerde oturan ya da duran yoktu. Başbakan Boc, milletvekilleriyle kendini balkondan atarak meclis sıralarının üstüne düşen televizyon memurunun yanına koştu. Romanya devlet ajansı Agerpres'in bildirdiğine göre, meclis sıralarının üstüne düşen ve ağır yaralanan TV memuru, ''Bizi sattınız, çocuklarımızın geleceğini öldürdünüz'' yazılı tişört giymişti. Hastane acil servis görevlisi, meclis sıralarına ölüm dalışı yapan protestocunun durumunda değişiklik olmadığını söyledi.

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