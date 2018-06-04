Parlamenter sisteme geçiş görüşmeleri başladı; Akşener, Kılıçdaroğlu'na yol haritası önerdi

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinden sonra parlamenter sisteme hızlı bir geçişin yol haritasını şimdiden belirlemek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmek için CHP Genel Merkezi'ne gitti. Akşener ve Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası kameralar karşısına geçti.

İki lider 24 Haziran sonrası parlamenter sisteme nasıl geçiş adımlarını konuştu. Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'na yol haritası önerdiği bilgisi paylaşılırken, Akşener görüşmede seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçişte izlenecek yol haritası üzerinde konuşulduğunu belirtildi.

AKşener şunları kaydetti:

"Seçimler alındıktan sonra ve parlamentodaki çoğunluk kazanıldıktan sonra ki öyle görünüyor, hangi aralık içinde olacağı, o yol haritasının bir bütün olarak milletimizle paylaşılması için bir önerim oldu. Kendileri de kabul ettiler. Öneri de bir komisyon kurulup 24 Haziran'dan önce, belki bir hafta önce bir araya gelip cumhurbaşkanı seçimleri alındıktan ve parlamentodaki çoğunluk kazanıldıktan sonra, ki öyle görünüyor, hangi aralık içinde, tarihinin nasıl oalcağı o yol haritasının bir bütün oalrak milletimizle paylaşılması konusunda bir önerim oldu. Karamollaoğlu ile de konuştum, olumlu baktı, görüşeceğiz. Sayın Mehmet Uysal'la da görüştüm. Millet İttifakı'nın liderleri olarak bu konuyu paylaştım, kendisine teşekkür ediyorum."

CHP lideri Kılıçdaroğlu da, "Seçim çalışmaları son derecede iyi gidiyor. AK Parti'nin baskılarına ve engellemelerine karşın bu ülkeye parlamenter sistemi getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Güçlü parlamento yolunda yürüyoruz" diye konuştu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin geçiş süreci için 2 yıl öngördüğünü söylemesinin ardından Akşener seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda, Millet İttifakı’nda yer alan partilere çağrı yaparak parlamenter seçime geri dönmenin yol haritasını belirlemeyi önermişti.

Parlamenter sisteme dönüşün en kısa sürede tamamlanması gerektiğini savunan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Kılıçdaroğlu’nun ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek. İki lider telefonda yaptıkları görüşmede miting programlarına bakarak bugün için randevulaşmıştı.

Akşener'den 3 öneri

Gazete Duvar'da yer alan kulis haberine göre İyi Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in, parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını belirlemek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Akşener Kılıçdaroğlu’na 3 öneride bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun da kabul ettiği önerilere göre, Millet İttifakı’nı oluşturan 4 partiden 3’er kişinin katılacağı bir Komisyon oluşturulacak. Komisyon eski parlamenter sisteme dönüşü değil, ‘iyileştirilmiş’ bir parlamenter sistemi ele alacak. Komisyonun çalışması 1 hafta sürecek. Hazırlanan takvim ortak bir toplantıyla açıklanacak.

Akşener, iyileştirilmiş bir parlamanter sistem için hazırlanacak bu yol haritasının tüm vatandaşların vergileriyle hizmet veren TRT’de canlı yayınlanması için de girişimde bulunulması önerisinde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun bu öneriye de sıcak baktığı öğrenildi.