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Spor

Parkur Racing finale hazır...

36’ıncı İstanbul Rallisi’nin servis alanı İstanbul Park Pisti’nde kurulacak

12 Kasım 2015 15:40

Parkur Racing, hafta sonu İstanbul’da gerçekleşecek Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 7’inci ve son yarışı 36’ıncı İstanbul Rallisi’nde görkemli finale hazır.

Hannu PulkkinenJuha Rahkonen, Engin KapBaşar Yavuz ve Burak TürkkanÖzden Yılmaz’dan kurulu Parkur Racing takımı yarışın Historic kategorisinde ilk üç sırayı almayı hedefliyor. Parkur Racing takımının yöneticisi Kerem Üstünkaya 2015 sezonunda hedefledikleri başarıları elde ettiklerini, İstanbul Rallisi’nin kendileri açısından prestij niteliğinde olduğunu belirtirken, “Sezon boyunca sportmence mücadele eden tüm ekibimi kutluyorum” ifadesini kullandı. 36’ıncı İstanbul Rallisi’nin servis alanı İstanbul Park Pisti’nde kurulacak.

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