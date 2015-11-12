Parkur Racing finale hazır...

Parkur Racing, hafta sonu İstanbul’da gerçekleşecek Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 7’inci ve son yarışı 36’ıncı İstanbul Rallisi’nde görkemli finale hazır.

Hannu Pulkkinen – Juha Rahkonen, Engin Kap – Başar Yavuz ve Burak Türkkan – Özden Yılmaz’dan kurulu Parkur Racing takımı yarışın Historic kategorisinde ilk üç sırayı almayı hedefliyor. Parkur Racing takımının yöneticisi Kerem Üstünkaya 2015 sezonunda hedefledikleri başarıları elde ettiklerini, İstanbul Rallisi’nin kendileri açısından prestij niteliğinde olduğunu belirtirken, “Sezon boyunca sportmence mücadele eden tüm ekibimi kutluyorum” ifadesini kullandı. 36’ıncı İstanbul Rallisi’nin servis alanı İstanbul Park Pisti’nde kurulacak.