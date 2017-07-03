Parkur Racing, Çanakkale’den zaferle döndü

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Çanakkale’de koşulan 3’üncü yarışı Rally Troia’da Historic Ralli Şampiyonası’nın galibi; Bonuscard ve Unifree Duty Free sponsorluğunda yarışan Parkur Racing’ten Engin Kap – Özden Yılmaz ikilisi oldu. ‘Avrupa Ralli Kupası’ kapsamındaki ‘Balkan Ralli Kupası'nın 4’üncü yarışını da oluşturan Rally Troia, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Çanakkale Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşti…



Aşırı sıcakta koşulan ve tüm ekipleri fazlaca zorlayan rallide Ford Escort MK2 ile yarışan Parkur Racing’in deneyimli ekibi Engin Kap – Özden Yılmaz ikilisi, Türkiye Historic Ralli Klasmanında birinci sırayı alırken, Levent Gür-Oytun Albayrak ikinci, Orhan Zümrüt-Macit Gür üçüncülüğün sahibi oldu. Rally Troia’da genel klasman birinciliğini ise Yağız Avcı – Bahadır Gücenmez ikilisi elde etti…

