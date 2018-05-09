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Parkta 'yan bakma' cinayeti sanığı Suriyeli beraat etti

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 'yan bakma' nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Mehmet Akkoyun'u (20) öldürüp, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi yaralamaktan yargılanan 5 Suriyeliden tutuklu sanık H

09 Mayıs 2018 16:42

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de \'yan bakma\' nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Mehmet Akkoyun\'u (20) öldürüp, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi yaralamaktan yargılanan 5 Suriyeliden tutuklu sanık H.O (17), beraat etti. Daha önceki duruşmada tutuksuz 3 sanık beraat ederken, H.O.\'nun tutuklu olan amcasının oğlu Selahuddin O., 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kayseri\'de geçen yıl 13 Şubat\'ta merkez Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi\'nde bulunan parkta meydana gelen olayda, \'yan bakma\' iddiasıyla Suriye uyruklu, Selahuddin O. (19), U.E.H, İ.E.M., H.O. ve M.M. ile Mehmet Akkoyun arasında kavga çıktı. Akkoyun, pala ile öldürülürken, kavgayı ayırmak isteyen Şerif G. yaralandı. 5 şüpheli ifadelerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İ.E.M., M.M. ve U.E.H. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Tutuklu olarak Nevşehir Kapalı Cezaevi\'nda kalan H.O.,1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tercüman eşliğinde SEGBİS sistemiyle ifade verdi. H.O, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmedi. Kavga sırasında olay yerinde olmadığını ifade eden H.O., \"Olayı akşam saatlerinde Muhittin ve Usame\'den öğrendim. Hiçbir şekilde kavgaya katılmadım. Suçsuzum\" dedi. Mağdur Şerif G. ise, \"Ekrandaki arkadaşı kavga sırasında orada gördüm. Emniyet Müdürlüğü\'nde de belirttiğim gibi üzerinde gri eşofman olan ve adını bilmediğim kişi ekrandaki arkadaştır. Bıçakla saldıranların içindeydi. Olaya bizzat katıldı\" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık H.O.\'nun \'kasten adam öldürme\' suçundan beraatına karar verdi.

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