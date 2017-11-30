Parkta uyuşturucu satışına suçüstü

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN\'da bir kişiye bonzai satarken polis tarafından suç üstü yakalandığı iddia edılen Coşkun Yurttav, tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri dün İlkadım ilçesindeki sokak ve caddelerde denetim yaptı. Bu arada Kadıköy Parkı\'nda bir kişiye 2 paket bonzai sattığı iddia edilen Coşkun Yurttav, ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 785 liraya el kondu.

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu tamamlanan Yurttav, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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