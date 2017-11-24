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Parkta tabancayla öldürüldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada tabancayla vurulan Sinan Soydoğan (32) hayatını kaybetti

24 Kasım 2017 12:22

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada tabancayla vurulan Sinan Soydoğan (32) hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi Yeni Girne Pazaryeri\'nin yakınındaki parkta meydana geldi. Sinan Soydoğan ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Belinden çıkardığı tabancayla Soydoğan\'ı vuran kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Soydoğan\'ın öldüğü belirlendi.
Soydoğan\'ı vurup, ardından kaçan kimliği belirsiz kişinin yakalanması amacıyla çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Sinan Soydoğan\'ın cansız bedeni savcının incelmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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