Parkta spor yapan hamile kadına tekme attığı iddia edilen kişi serbest bırakıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 32 yaşındaki hamile Ebru Tireli'ye spor yaptığı parkta saldırdığı iddia edilen Mehmet T. serbest bırakıldı. Mehmet T.'nin serbest kalmasının gerekçesi olarak delil durumu değişikliğinin dikkate alındığı ifade edildi. Mehmet T.'nin avukatı olayda kullanıldığı iddia edilen aracın gün boyu kullanılmadığını ve park halinde kaldığını ortaya koyan video görüntüsünün mahkemeye iletilmesinin ardından Mehmet T.'nin serbest bırakıldığını belirtti.

Mehmet T.'nin avukatı Melike Ören Tak da müvekkilinin arabasının olay günü evinin önünden ayrılmadığına dair kamera kaydını mahkemeye sunduklarını belirterek delil durumu değişikliği dikkate alınarak serbest bırakıldığını ifade etti. Tak, "Müvekkilimin tutukluluğundan sonra olayda kullandığı ileri sürülen aracın saldırı anında evinin önünde durduğuna ait güvenlik kamerası görüntüleri bulduk. Bunun üzerine delil durumu değişikliği olduğu için savcılığa itirazda bulunduk. Emniyet kaynaklarının da yaptığı incelemede bu görüntüler doğrultusunda delil dumu değşiikliğniden dolayı mücvekkilim serbest kaldı. Gerçek saldırganın yakalanması için de emniyet titiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Mehmet T., avukatları Gürcan Tak ve Melike Ören Tak ile olayın yaşandığı Osman Gazi Parkı'nda açıklama yaptı. Kendisinin evden işe, işten eve giden biri olduğunu belirten Mehmet T., "Dostlarım beni bilir. Ben, bu suçu işlemedim. Bu suçla hiçbir alakam yok. Gözaltına alındığım ilk gün, olayın şokuyla bana sorulan 'Pişman mısınız' gibi sorulara cevap veremedim, vermek istemedim. Çünkü suçum yok. İşlemediğim bir suç için niye pişman olayım, ya da niye pişman olmayayım" diye konuştu.

Saldırının failini yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ne olmuştu?

Saldırının ardından Ebru Tireli yaşadığı olayı anlatırken, "Hamileyim, ne olur vurma diyerek yalvardım. Ne olduğunu anlamadım. Gözü dönmüş bir şekilde vurmaya devam etti. Yere düştüm, başımı kaldırıma vurdum, bu kez üzerime çıkıp, yüzüme vurmaya devam başladı. Hem küfür ediyor hem de vuruyordu. Bir an bebeğimi kaybettiğimi düşündüm. Sonra birden beni bırakıp kaçtı" ifadelerini kullanmıştı