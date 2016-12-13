Parkta saldırıya uğrayan hamile kadının eşi: Bebeğimiz düşük tehlikesi geçiriyor

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde tekmeli saldırıya uğrayan hamile Ebru Tireli'nin eşi Akın Tireli, şüpheli Mehmet T. hakkındaki hiçbir haber takip etmediklerini belirterek "Bebeğimiz düşük tehlikesi geçiriyor.Aile olarak tek düşüncemiz eşim ve bebeğimin sağlığı" dedi.

Mehmet T.'nin avukatı Melike Ören Tak da müvekkilinin arabasının olay günü evinin önünden ayrılmadığına dair kamera kaydını mahkemeye sunduklarını belirterek delil durumu değişikliği dikkate alınarak serbest bırakıldığını ifade etti. Tak, "Müvekkilimin tutukluluğundan sonra olayda kullandığı ileri sürülen aracın saldırı anında evinin önünde durduğuna ait güvenlik kamerası görüntüleri bulduk. Bunun üzerine delil durumu değişikliği olduğu için savcılığa itirazda bulunduk. Emniyet kaynaklarının da yaptığı incelemede bu görüntüler doğrultusunda delil dumu değşiikliğniden dolayı mücvekkilim serbest kaldı. Gerçek saldırganın yakalanması için de emniyet titiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.





"Eşim düşük tehlikesi geçiriyor"





Saldırıya uğrayan hamile Ebru Tireli'nin eşi Akın Tireli, şunları söyledi: "Tutuklanan kişinin serbest kaldığını biz de duyduk. Ancak zaten onu teşhis eden görgü tanıklarına o kişiyi nasıl teşhis ettiklerini sormak lazım. Biz şu anda ne televizyon izliyoruz ne de bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Çünkü bebeğimiz düşük tehlikesi geçiriyor. Aile olarak tek düşüncemiz eşim ve bebeğimin sağlığı" dedi.



Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde 4 aylık hamile, Ebru Tireli'ye parkta spor yaparken saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp, üç gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Mehmet T., avukatları Gürcan Tak ve Melike Ören Tak ile olayın yaşandığı Osman Gazi Parkı'nda açıklama yaptı. Kendisinin evden işe, işten eve giden biri olduğunu belirten Mehmet T., "Dostlarım beni bilir. Ben, bu suçu işlemedim. Bu suçla hiçbir alakam yok. Gözaltına alındığım ilk gün, olayın şokuyla bana sorulan 'Pişman mısınız' gibi sorulara cevap veremedim, vermek istemedim. Çünkü suçum yok. İşlemediğim bir suç için niye pişman olayım, ya da niye pişman olmayayım" dedi.



Mehmet T., bir gazetecinin, "Neden gözaltına alındınız?" sorusu üzerine ise "O konu hakkında birşey söylemeyeceğim. Dava süreci devam ediyor. Avukatlarımız o konuyla ilgileniyor. Soruşturma devam ediyor" dedi.



Mehmet T.'nin avukatı Gürcan Tak, "Mehmet Bey'in lehine ortaya çıkan, Mehmet Bey'in beyanlarını doğrular nitelikteki deliller olması nedeniyle kendisi tahliye edildi. Bizim herhangi bir talebimiz veya tutukluluğa itirazımız sebebiyle değil. Ancak soruşturma devam ediyor. Hepimizin amacı, hepimizin dileği, canı gönülden dileği failin bir an önce yakalanması.

Mehmet Bey'in de suçun mağduru olan Ebru Hanımefendi'nin de, Turgutlu halkının da, Türk toplumunun da rahat bir nefes alması. Temennimiz bu. Soruşturmayı titizlikle yürüten Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro personeline çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı çok titiz bir şekilde yürütüyor soruşturmayı. Soruşturmanın selameti ve gizlilik esası sebebiyle de zarar gelmemesi, gerçek failin bir an önce yakalanması için çok fazla konuşmak istemiyoruz. Sadece Mehmet Bey kendisine haksız şekilde yöneltilen, linç kampanyasına dönüşen adeta bir haberler silsilesine cevaben kameralarınızın karşısına geçmeyi teklifini kabul etti" dedi.

