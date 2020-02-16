Parkta oturan gençlere iki Afganistanlı bıçakla saldırdı

Aksaray'da parkta otururken Afganistan uyruklu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Doğukan Çelik (16) ve arkadaşı Mustafa Şahin (19) yaralandı.

Ereğlikapı Mahallesi 1411 Sokak’ta bulunan parkta meydana gelen olayda, Doğukan Çelik ile arkadaşları Mustafa Şahin ve İbrahim Bahceçi ile parkta otururken, iddiaya göre tanımadıkları Afganistan uyruklu 2 kişi geldi.

Aralarında çıkan kavgada yabancı uyruklu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Doğukan Çelik´i karnından, sırtından ve kalçasından, Mustafa Şahin de sırtından ve kalçasından yaralandı.

Gençlerden birinin hayati tehlikesi bulunuyor

Kanlar içinde kalan iki genç, saldırganlardan kaçarak yaklaşık 50 metre uzaklıkta yol ortasına yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerin devam ettiği belirtildi.

"Bıçakla saldırdı"

İbrahim Bahceçi polise verdiği ilk ifadesinde ”Biz parkta oturuyorduk. Şahıs bir şey içmiş gelip bize vurdu. Ondan sonra bıçağı çekip saldırdı.”dedi. Polis saldırganların kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)