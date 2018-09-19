Parkta ölü bulundu

Hasan YILDIRIM -Taner YENER İSTANBUL,(DHA)

BEŞİKTAŞ, Dünya Barış Parkı\'nda yaşayan bir kişi bankın önünde ölü olarak bulundu.

Sabah saatlerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu polise bildirdi.Polis ekipleri bankın yanında yatan kişiyi uyandırmaya çalıştı. Yerde yatan kişi uyanmayınca olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bankın etrafına güvenlik şeridi çeken polis çevrede inceleme yaptı. İsminin \"Harun\" olduğu belirtilen 35-40 yaşlarındaki kişinin parkta yatıp kalktığı ve madde bağımlısı olduğu iddia edildi. Mahalle sakinlerinden Rıdvan Toz, \"Evsiz bir arkadaştı. Madde kullanıyordu. Zaman zaman belediye buradan alır, tedavisi için götürürdü. Ancak o ne yapar eder kaçar buraya gelirdi. Buradaki vatandaşlar yardım ederdi kendisine\" dedi. Yapılan incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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