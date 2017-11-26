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Parkta ölü bulunan 5 yaşındaki Mert Kağan, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, parktaki kaydırakta ölü bulunan ve naylon parçalarından yaptığı halatı boynuna geçirmesi sonucu boğularak, yaşamını yitirdiği sanılan 5 yaşındaki Mert Kağan Çakır'ın cenazesi, gözyaşlarıyla defned

26 Kasım 2017 19:53

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde, parktaki kaydırakta ölü bulunan ve naylon parçalarından yaptığı halatı boynuna geçirmesi sonucu boğularak, yaşamını yitirdiği sanılan 5 yaşındaki Mert Kağan Çakır\'ın cenazesi, gözyaşlarıyla defnedildi. Cenazede babaanne Ümmü Çakır, \"Kekliğimi geri verin\" diyerek, ağıt yaktı.
Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi\'nde, dün saat 13.30\'da oyun oynamak için çocuk parkına giden Mert Kağan Çakır, imam Mücahit Öz tarafından kaydırakta ölü bulundu. Mert Kağan\'ın, parkın kenarında bulunan parke taşlarının ambalajı olan naylonlardan halat yapıp, boynuna taktığı, kaydıraktan kaymak isterken de halatın boğazını sıkması sonucu boğularak, yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Minik Mert Kağan\'ın Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu\'nun morgunda otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, öğle vakti Oğuz Mahallesi\'ndeki evlerine getirildi. Burada anne Ayşe ve baba Mustafa Çakır\'ın oğullarının tabutuna sarılıp, ağlaması, yürekleri dağladı. Helallik alınmasının ardından babaanne Ümmü Çakır, \"Kekliğimi geri verin bana\" diyerek, ağıt yaktı. Küçük çocuğun omuzlara alınan cenazesi, mahalledeki camiye götürüldü. Burada kılınan namazın ardından Mert Kağan\'ın cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
Öte yandan boğazına bağladığı naylon halatın sıkması sonucu yaşamını yitirdiği sanılan Mert Kağan\'ın kesin ölüm nedeninin, detaylı otopsi raporunun açıklanmasının ardından netlik kazanacağı belirtildi.

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