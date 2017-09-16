Parkta eşini öldürüp kaçan koca yakalandı

Metin İLİKSOY/NİZİP(Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'te, bir hafta önce şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası aldığı ve konuşmak amacıyla parka çağırdığı 42 yaşındaki eşi Adile Deniz\'i tabancayla öldürerek kaçan 50 yaşındaki Salih Deniz, Nizip İlçesi\'nde yakalandı.

Şiddet uyguladığı için mahkemenin uzaklaştırma cezası verdiği Salih Deniz, geçen cumartesi günü eşi Adile Deniz\'i konuşmak için Merveşehir Mahallesi\'ndeki parka çağırdı. Çift arasında burada çıkan tartışmada Salih Deniz, yanındaki tabancayla Adile Deniz\'e peş peşe ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan kadın götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak ölürken, polis firari kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonunda Salih Deniz\'in, Nizip\'te olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçerek Nizip\'e giden ekipler, Deniz\'i otogarda yakaladı. Üst aramasında bir tabanca ve 35 kurşun da bulunan Deniz, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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