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Dünya

Parklara sigara yasağı gelecek!

16 Eylül 2009 14:59

New York'ta parklara da sigara yasağı gelecek: New York'ta bar ve restoranlardan sonra, yetkililerin parklar ve plajlarda da sigara yasağı getirme teşebbüsünde bulunacağı bildirildi.

New York Sağlık Dairesinin bildirisinde, park müdürlüğü ve diğer idari birimlerle birlikte bu konu üzerinde çalışıldığı belirtildi.

California eyaletinde de birçok kent plajlarda da sigarayı yasaklamıştı. Los Angeles, San Diego, Santa Monica, San Clemente, Solana Beach gibi çok sayıda kent, plajlarda sigara içilmesini yasaklayan düzenlemeleri kabul etmişti.

 

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