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Dünya

Parkinson ilacı pornocu yapmış!

Hap kullanırken kumarbaz olduğunu iddia eden parkinson hastasından sonra, haplar yüzünden çocuk pornocusu olan İngilizi mahkeme serbest bıraktı

13 Eylül 2008 03:00

Hap kullanırken kumarbaz olduğunu iddia eden Parkinson hastasından sonra, haplar yüzünden yasadışı çocuk pornosuna ilgi duymaya başlayan İngilizi mahkeme serbest bıraktı

İngiltere’dekİ evinde binlerce çocuk pornosu bulunduktan sonra mahkemeye çıkartılan eski okul müdürü Phillip Carmichael (58), hakimin, “aldığı Parkinson ilaçları yüzünden iradesi dışında hareket ettiğine” hükmetmesi sonucunda serbest bırakıldı. Carmichael’ın evinde yapılan aramalarda evindeki bilgisayarda 8 bine yakın çocuk pornosu ve fotoğraflar bulundu.

'Kumar, alışveriş ve seks bağımlısı yapıyor'

Ancak bunlardan sadece bir tanesini ilaç kullanmaya başlamadan önce yüklediği belirlendi. Carmichael da savunmasında; kullandığı “Cabergoline” ve “Ropinirole” adlı ilaçlarının kumar, alışveriş ve seks bağımlılığı gibi yan etkilerinin bulunduğunu ve çocuk pornosuna düşkünlüğünün tedavi olmaya başladıktan sonra başladığını söyledi.

'3 milyon dolar kaybettim' davası

Geçen yıl da New York’ta bir bankacı Mirapex adlı Parkinson ilacını almaya başladığından beri kumar düşkünü olduğu ve 3 milyon dolar kaybettiğini söyleyerek ilaç üreticilerine dava açmıştı.

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