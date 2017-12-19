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Parkinson hastalığına, fotoğraf sergisiyle dikkat çektiler

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, Parkinson Hastaları Derneği tarafından "Maskeli Hayatlar Farkındalık Sergisi' adı altında fotoğraf sergisi açıldı

19 Aralık 2017 20:13

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, Parkinson Hastaları Derneği tarafından \"Maskeli Hayatlar Farkındalık Sergisi\' adı altında fotoğraf sergisi açıldı. Parkinson Hastaları Derneği Başkanı Günnur Kelçi, parkinson hastalarının birçok şeyi başarabileceğini göstermek istediklerini söyledi.
Parkinson Hastaları Derneği tarafından, parkinson hastaları ile birlikte hazırlanan fotoğraf sergisi, Manisalılar\'la buluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu\'ndaki fotoğraf sergisinin açılışı Parkinson Hastaları Derneği Başkanı Günnur Kelçe, fotoğraf sanatçıları ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı. Parkinson Hastaları Derneği Başkanı Günnur Kelçe, serginin fotoğraf sanatçıları Aydın Kabadan, Aylin Telef ve Ayşegül Çetinkalp tarafından hazırlandığını belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Kelçe, \"Biz, Türkiye\'de Parkinson hastalığı konusunda kurulan ilk hasta derneğiyiz. Eşim de parkinson hastası olduğu için bu süreci iyi biliyoruz. Hastaların yaşadıkları sıkıntıları diğer insanlarla paylaşıp; onların hayatlarını nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye düşünerek bu derneği kurduk. Alzheimer ile karıştırılan bir hastalık. Parkinson hastalarının birçok şeyi yapabildiğini göstermek, bu konuda farkındalık yaratmak istiyoruz\" diye konuştu. Sergi, 22 Aralık\'a kadar gezilebilecek.

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