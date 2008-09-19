Parker: 'Türkler hak etti'



Fransa'nın yıldız oyuncusu Tony Parker, Türk Milli Takımı'nın elemelerdeki performansıyla finallere gitmeyi hak ettiğini söyledi.



ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından San Antonio Spurs'de forma giyen yıldız oyuncu Tony Parker, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'na övgüler yağdırdı.



2009 Avrupa Şampiyonası elemerinde yarın 12 Dev Adam ile C Grubu'nda son maçına çıkacak olan Fransa'nın takım kaptanı Parker, Türk Milli Takımı'nın grup maçlarında iyi oynayarak ve hak ederek finallere katılma hakkı kazındığını söyledi.



Milli oyuncuların birlikte ve yardımlaşarak, takım oyunu oynadığını belirten Parker, ''Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Basketbol Takımı'nın şansı ile ilgili yorum yapmak şimdiden erken olur. Gelecek yıla kadar çok zaman var. Belki Mehmet Okur tekrar takıma katılır, gidenler olabilir, gelenler olabilir, sakatlıklar olabilir. Şimdiden bir şey söylemek çok zor'' dedi.



Türk Milli Takımı'nın NBA'de forma giyen oyuncuları Hidayet ve Mehmet ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tony Parker, ''Hidayet ve Mehmet geçen yıl iyi bir sezon geçirdi. Özellikle Hidayet kendisini bu yıl çok geliştirdi. Ligde en çok gelişme gösteren oyuncu ödülünü alarak da bunu kanıtladı'' diye konuştu.



Yıldız oyuncu, Fransa Milli Takımı'nda önemli eksikliklerin olduğunu ve yarinki maçtan galip ayrılarak gelecek yıla kadar toparlanmaları için yeterli bir zaman bulunduğunu sözlerine ekledi.

