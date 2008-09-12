Parker onore etti

Fransa Milli Takımı’nın NBA’li yıldızı Tony Parker, önceki akşam farklı yenildikleri 12 Dev Adam’a övgüler yağdırırken, “Son yıllarda oynadığım en iyi takımlardan birine karşı kaybettik” dedi



Fransa Milli Takımı’nın NBA’li yıldızlarından Tony Parker, 12 Dev Adam’ın ortaya koyduğu performansı “etkileyici” diye nitelerken, “Son yıllarda oynadığım en iyi takımlardan birine karşı kaybettik. Bu halimizle yenmemiz de zaten mümkün değildi” dedi.



NBA’in San Antonio Spurs takımında forma giyen, “Desperate Housewives” (Umutsuz Ev Kadınları) dizinin başrol oyuncularından biri olan Eva Longoria ile yaptığı evlilik tüm Dünya’da yankı uyandıran 1.88 boyunda ve 26 yaşındaki ünlü guard, kariyerinde en çok zorlandığı milli maçlardan birini oynadığını ifade ederek, “Gerçekçi olmak gerekirse Türk takımından böylesine üst düzey bir performans beklemiyordum. Bunun da sebebi, eski kadrodan birçok yıldızın şu anda takımda olmamasıydı. Açıkçası bu yeni takımın performansı beni de şaşırttı. Onları durdurmakta zorlandık. Gerçekten çok iyi dış atıcıları var ve bizden de çok iyi mücadele ettiler, kazanmayı daha çok istediler. Çok iyi savunma yaptılar. Biz de takım olarak iyi günümüzde değildik. Ama en kısa sürede toparlanmak zorundayız. Avrupa Şampiyonası finallerine gitmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.



‘Sinan büyük yetenek’



12 Dev Adam’ın genç yıldızı Sinan Güler’in de kısa sürede Avrupa’da adından söz ettireceğine dikkati çeken yıldız guard, “Sinan Güler, bence yakın gelecekte Avrupa’nın sayılı oyuncuları arasına girer. Boyu çok uzun olmamasına karşın çok atletik ve cesur. Kesinlikle adından söz ettirecek bir yetenek” yorumunu yaptı.