T24 LogoT24 Logo
Gündem

Parke taşı yüklü TIR'da kaçak 11 bin 500 paket sigara bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA polisi, ihbar üzerine durdurduğu parke taşı yüklü TIR'da, kaçak 11 bin 500 paket sigara ele geçirdi

30 Ekim 2017 15:53

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA polisi, ihbar üzerine durdurduğu parke taşı yüklü TIR\'da, kaçak 11 bin 500 paket sigara ele geçirdi. 
İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep\'ten İnegöl\'e parke taşı getiren TIR ile kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bursa-Ankara yolundaki uygulama noktasında gerekli tedbirleri alan ekipler, Hüseyin N.\'nin kullandığı TIR\'ı durdurdu. TIR’ın dorsesinde yapılan aramada, parke taşlarının arasına gizlenmiş kaçak 11 bin 500 paket sigara ele geçirildi. TIR sürücüsü Hüseyin N., gözaltına alınırken, kaçak sigaralara el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHABURSATIRKaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele KOM Büro AmirliğiGaziantepBursaAnkaraHüseyinTIRınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24