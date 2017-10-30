Parke taşı yüklü TIR'da kaçak 11 bin 500 paket sigara bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA polisi, ihbar üzerine durdurduğu parke taşı yüklü TIR\'da, kaçak 11 bin 500 paket sigara ele geçirdi.

İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep\'ten İnegöl\'e parke taşı getiren TIR ile kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bursa-Ankara yolundaki uygulama noktasında gerekli tedbirleri alan ekipler, Hüseyin N.\'nin kullandığı TIR\'ı durdurdu. TIR’ın dorsesinde yapılan aramada, parke taşlarının arasına gizlenmiş kaçak 11 bin 500 paket sigara ele geçirildi. TIR sürücüsü Hüseyin N., gözaltına alınırken, kaçak sigaralara el konuldu.



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