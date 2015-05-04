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Park sensörlü ve yokuş desteği olan araç da ehliyet sınavlarında kullanılacak

Yokuş kalkış desteği ve park sensörü bulunan araçların, sürücü kurslarında ve ehliyet sınavlarında kullanılmasına izin verildi

04 Mayıs 2015 14:17

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sürücülere kolaylık sağlayan yokuş kalkış desteği ve park sensörü bulunan araçların, sürücü kurslarında ve ehliyet sınavlarında kullanılmasına vize verdi.

Habertürk Gazetesi'nden Lütfi Erdoğan'ın haberine göre MEB, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’nde değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

 

Yeni nesil araçlarda yaygın

 

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 2 il maarif müfettişi, bakanlığa, yokuş kalkış destek sistemli araçların özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında ve ehliyet sınavlarında kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin görüş sordu. Yazıya cevap veren MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, mevzuatta, direksiyon sınavlarında kullanılan araçlarda park sensörü ve yokuş kalkış destek sistemi bulunmasını engelleyecek bir hüküm bulunmadığını kaydetti. Yelkenci, yeni nesil araçlarda bu sensörlerin yaygın bir şekilde kullanıldığının altını çizdi. Böylelikle hem aracı yokuşta kaldırmakta zorlanan hem de sadece aynaları kullanarak aracı park etmekte sorun yaşayan sürücü adaylarının işi kolaylaşmış oldu.

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