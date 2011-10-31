-Park halindeki uçağa çarptı ERZURUM (A.A) - 31.10.2011 - Van'daki depremzedeler için Erzurum Havalimanı'na yardım malzemesi getiren Kırgızistan uçağı, Gürcistan'ın yardım uçağına çarptı. Erzurum Vali Yardımcısı Özgür Arslan, depremzedelere ulaştırılmak üzere Erzurum'a yardım malzemesi getiren Kırgızistan uçağının, dün akşam saatlerinde Erzurum Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra, havalimanında park halindeki Gürcistan yardım uçağının kanat kısmına çarptığını söyledi. Arslan, iki uçağın da şu anda havalimanında bulunduğunu belirterek, ''Yardım malzemesi taşıyan Kırgızistan'a ait uçak, Erzurum Havalimanı'na indikten sonra, burada park halinde bulunan Gürcistan'a ait yardım uçağının kanat kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki uçağın da kanatları zarar gördü. İki uçakta da maddi hasar var. Söz konusu hasar, mühendisler tarafından incelenecek. Yaşanan kaza iki uçağın da uçmasına şu an için engel teşkil ediyor. Bu nedenle söz konusu uçaklar havalimanımızda bekletiliyor'' dedi.