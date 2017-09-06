Park halindeki sahte plakalı araçta uyuşturucu bulundu

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU\'nda park halinde bir otomobilin üzerindeki plakanın sahte olduğunu tespit eden polis ekipleri araçta yaptığı aramada 700 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Aynı mahallede oturan ve aracı kullanan Fırat D.(21) gözaltına alındı. Polis uyuşturucu sattığı iddiasıyla daha önce gözaltına alınan annesi Seval K.\'yı da ifadesini almak üzere arıyor. Beyoğlu, Örnektepe mahallesinde park halinde bir araçtan şüphelenen polis ekipleri yaptıkları incelemede otomobilin plakasının sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine araç açılarak içinde inceleme yapıldı. Araçta 700 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Otomobilin sahibinin aynı sokakta oturan Seval K. olduğu tespit edildi. Polis Seval K.\'nın evine yaptığı baskında oğlu Fırat D.\'yi gözaltına aldı. Oto hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Fırat D.\'nin uyuşturucu ve hassas terazinin kendisine ait olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Polis anne Seval K.\'nın bir süre önce uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındığını ve denetimli serbestlikle serbest kaldığını tespit etti. Şüpheli Seval K.\'nın olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis tarafından arandığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)