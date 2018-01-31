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Park halindeki otomobilde yangın çıktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

31 Ocak 2018 23:09

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın anı, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
İnegöl’ün Hamidiye Mahallesi 3. Sokak üzerinde 16 F 5335 plakalı özel otomobilini park eden Hasan Korkmaz, vergi borcunu ödemek için 100 metre ilerideki İnegöl Vergi Dairesi\'ne gitti. Bir süre sonra park halindeki otomobilin motor kısmından bilinmeyen bir nedenle yoğun duman çıkmaya başladı ve otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Yakındaki Emniyet Müdürlüğü binasından yangını gören ekipler, olay yerine gelerek güvenlik önlemi alıp İnegöl İtfaiyesi\'ne haber verdi. Bu sırada otomobilde patlamalar da meydana geldi. Olay yerine kısa sürede gelen İnegöl İtfaiye ekipleri, otomobili saran alevleri söndürdü. Yangın sonucunda otomobil kullanılmaz hale geldi. Vergi dairesindeki işlerini halledip aracının başına gelen araç sahibi Hasan Korkmaz ise gördükleri karşısında kısa süreli şok yaşadı.

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